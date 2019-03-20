جدة 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسعقد اليوم اللقاء الأول لتطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة بالخطوط السعودية، بحضور ممثلين لذوي الإعاقة والجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية وعدد من قيادات القطاعات التشغيلية المعنية بخدمات الضيوف في الخطوط السعودية، وذلك بمقر نادي "السعودية" بجدة.وناقش اللقاء المعوقات وإيجاد الحلول المثلى لها والعمل على تطوير وتحسين الخدمات وتطويرها بالشكل الذي يلبي تطلعات الجميع.ورحب مساعد المدير العام للاتصال المؤسسي بالخطوط السعودية فهد بن عبدالله باهديلة بالمشاركين في اللقاء والمعرض المصاحب، الذي يهدف لمراجعة وتعزيز الجوانب الإيجابية في هذه الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، وبحث أفضل الأساليب لتوفير المزيد من الخدمات المبتكرة لهم في كافة مواقع الخدمة.وأكد ضرورة دعم العمل الجاد والمخلص لتعزيز الحوار البناء والتواصل المباشر مع ذوي الإعاقة لتذليل المصاعب التي قد تواجههم وتوفير أفضل ما يتطلعون إليه، وتقديم خدمات شاملة ومبتكرة ترتقي لتطلعات المستفيدين منها، لما تمثله خدمات ذوي الإعاقة من أهمية للناقل الوطني، وكافة المؤسسات والجهات التي تقدم خدماتها لهذه الفئة الغالية.وبين أنه قد تقرر عقد ثلاثة ورش عمل خلال العام الجاري في كل من الرياض والدمام والمدينة المنورة، على أن يعقد اللقاء الثاني في الرياض بعد شهر رمضان المقبل، وذلك لتدارس سبل تحسين تجربة السفر لذوي الإعاقة و التيسير عليهم.وكان المعرض الخاص بخدمات ذوي الإعاقة المصاحب للقاء، شهد مشاركة فاعلة للعديد من الجهات الحكومية والمجتمعية والخيرية المعنية بخدمات ذوي الإعاقة، وذلك للتعريف بالخدمات التي تقدمها لهذه الفئة الغالية، وبناء علاقات تعاون مشترك يهدف لتوفير وتطوير المزيد من الخدمات لذوي الإعاقة، واطلع على الخدمات التي تقدمها.يشار إلى أن الخطوط السعودية قد بدأت في تقديم خدماتها الخاصة والمبتكرة لذوي الإعاقة منذ عام 1992م، حيث تم توفير وجبات خاصة للمكفوفين، وتم ابتكار دليل الصم على الطائرة عام 1997م ، ودليل تعليمات السلامة بلغة برايل عام 1998م، والوجبة الخاصة بذوي التوحد عام 2000م، وتمت ترجمة فيديو السلامة على متن الطائرة بلغة الإشارة للذين يعانون إعاقة سمعية، كما تتشرف "السعودية" بمنح تخفيض بنسبة (50%) على رحلاتها الداخلية والدولية لذوي الإعاقة.كما خصصت "السعودية" منصات لخدمة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في صالات الوصول والمغادرة وكراسي متحركة حتى باب الطائرة، مع مرافقين لخدمته حتى جلوسه على مقعده، حيث يتولى طاقم الرحلة خدمته حتى وصول الرحلة إلى وجهتها.// انتهى //22:09ت م0347