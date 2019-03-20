سكاكا 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسالتقى محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر بمكتبه اليوم، مدير عام جمرك الحديثة بالنيابة أمين بن عبدالفتاح الدبوان، ورئيس مركز الحديثة التابع لمحافظة القريات جريد بن صالح الجريد.ونوه الجاسر بالجهود التي يبذلها رجال الجمارك سواء في خدمة القادمين والمغادرين من المنفذ، أو من خلال استقبال البضائع وخروجها.كما جرى خلال اللقاء استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات التي تهم سير العمل بالمنفذ، وتنظيم المدينة السكنية التابعة لمنفذ الحديثة، واعتماد آلية الدخول والخروج للسكان والزائرين.//انتهى//22:13ت م0349