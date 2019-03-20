الرياض 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسقام البريد السعودي بشحن أكثر من 26,656 كتابًا و720 طردًا، محليًا وخاجيًا، من خلال خدمة (الطرود)، بإجمالي 13.328 كيلو ( ما يقارب 13 طنًا ) منذ انطلاقة معرض الرياض الدولي للكتاب 2019 م وحتى يومه السادس .وأكد رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي أن معارض الكتاب التي تنظمها المملكة، وعلى رأسها معرض الرياض الدولي للكتاب، تعد من أهم المساهمات في تطوير صناعة النشر والتأليف في المملكة، وإبراز قيمة الثقافة السعودية، من خلال ابتكار أساليب جديدة للتواصل المعرفي والتبادل الثقافي بين المملكة وبقية دول العالم.وأكد حرص البريد السعودي على المشاركة في المعرض في كل دورة من دوراته سنويًا، مساهمة منه لتقديم خدمات مميزة للزوار، وتسهيلًا لشحن الكتب والطرود إلى جميع مناطق المملكة والخارج"،مبيناً أن البريد السعودي نقل في الدورة السابقة من المعرض 1295 طردًا، بلغ مجموع أوزانها نحو 19935 كيلوغرامًا (نحو 20 طنًا)، منها 1248 طردًا داخل المملكة، و47 طردًا أرسل خارج المملكة، من بينها 40 طرداً أرسلت إلى سلطنة عُمان والإمارات والكويت ومصر والأردن، إلى جانب سبعة طرود أرسلت إلى عدد من دول العالم".وتوقع أبانمي زيادة لا تقل عن 20% في عدد الطرود التي سيشحنها البريد، وكذلك فيما يتعلق بالأوزان ، قياسًا بالإقبال الملحوظ من الزوار في هذه الدورة، إضافة إلى اتساع رقعة الإرسال إلى دول الخليج العربي كافة وغيرها خارجيًا .ويوفر البريد من خلال معرض الرياض للكتاب خدمة التسجيل في "العنوان الوطني".// انتهى //22:27ت م0350