الراض 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسوقعت الكاتبة أبرار بنت حمود الحمود من ذوات الإعاقة البصرية مساء اليوم، كتابها " وعادت السندريلا إلى الحياة " على منصة التواقيع في معرض الرياض الدولي للكتاب 2019 م.وروت الكاتبة تجربتها مع مرض متلازمة (بهجت)، وهو أحد أمراض الروماتيزم النادرة، وكان سببًا في فقدها بصرها، وكيف تمكنت من مواجهة المرض وتخطيه، مؤكدة أن انضمامها لجمعية المكفوفين الخيرية كان له تأثير كبير على تأهيلها نفسيًا.واستطاعت الحمود تطوير شخصيتها حتى أصبحت شخصية ملهمة، تدعى إلى مناسبات محلية ودولية، حيث مثلت المرأة السعودية في معسكر المرأة الخليجية الكفيفة في البحرين، للحديث عن تجربتها، لبث الأمل عند المرضى، وللتعريف بالمتلازمة والتوعية بها.وجاء الكتاب من 121 صفحة مقسمًا إلى 28 فصلًا، تطرقت فيه إلى سيرتها الذاتية، وسبب اختيارها اسم الكتاب، حيث ساعدتها قصة السندريلا على تخطي مرحلة صعبة في حياتها عانت فيها من التنمر، وعرجت على إصابتها بالمرض، ورحلتها مع العلاج، بعد ذلك تحدثت عن وقوف والدتها وعائلتها وصديقاتها إلى جانبها، إلى جانب الحديث عن مرحلة التأهيل النفسي والعلاجي الذي ساعدها على تخطي مرحلة الاكتئاب، حتى تمكنت من تكوين مجموعة دمج تضم أعضاء من حاملي نفس المرض.// انتهى //22:38ت م0351