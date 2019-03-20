ظهران الجنوب 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسصادرت بلدية محافظة سراة عبيدة خلال جولاتها التفتيشية الميدانية التي نفذتها اليوم على عدد من المنشآت الغذائية والمطاعم ومحلات بيع اللحوم, كمية من المواد منتهية الصلاحية تجاوزت 20 كيلو جرامًا وسجلت 9 مخالفات وأغلقت 4محلات.وتأتي الجولات ضمن حملة "غذاؤكم أمانة ", للوقوف على جوانب الاشتراطات الصحية للمنشآت، والتأكد من السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، والإشراف على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية, وتطبيق أنظمة البلدية الجزائية بحق المخالفين.// انتهى //22:45ت م0352