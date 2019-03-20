القاهرة 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واستعادل فريق الزمالك مع نظيره المقاولون العرب بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 53 نقطة يتصدر بها جدول الدوري بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي الأهلي الذي يلاحقه برصيد 51 نقطة، بينما ارتفع رصيد المقاولون إلى 35 نقطة في المركز السادس.// انتهى //22:56ت م0353