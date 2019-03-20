الرياض 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسوضعت قرعة بطولة فيفا الإلكترونية للمنتخبات المنتخب السعودي مع كل من إنجلترا وفنلندا وجنوب إفريقيا وفرنسا في مجموعة واحدة.وكانت مراسم القرعة قد أجريت أمس في زيورخ بحضور الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الذهنية والإلكترونية تركي الفوزان.وستقام البطولة في لندن بمشاركة 20 منتخباً خلال الفترة من 13 إلى 14 أبريل من العام الحالي.وأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية والذهنية بأن الاتحاد يهدف لوضع خطة عمل طويلة تجعل المملكة مقر للرياضات الإلكترونية العالمية بالسنوات العشر القادمة.وقال : "تهدف الخطة إلى المشاركة في الكثير من الفعاليات الرياضية الإلكترونية سواء الإقليمية أو العالمية بهدف رفع مستوى اللاعبين الهواة وتحويلهم إلى محترفين للعبة وأبطال سعوديين يشرفون المملكة في جميع المحافل الدولية، مثمناً سموه جهود منسوبي الاتحاد واللاعبين للارتقاء بهذه الرياضة التي لها جماهير كبيرة داخل المملكة وخارجها.وأبدى سموه ثقته في أبطال الأخضر على تقديم مستويات مشرفة في البطولة .فيما أكد الرئيس التنفيذي للاتحاد تركي الفوزان أن الاتحاد يسعى لمشاركة لاعبين المنتخب في البطولات العالمية التي تعود بالنفع على مستقبل الرياضات الالكترونية والذهنية في المملكة متمنياً التوفيق للاعبي المنتخب في هذه البطولة وغير ها من البطولات الخارجية.وأشار إلى أن الاتحاد لديه خطط استراتيجية لتطوير قطاع الرياضات الالكترونية والذهنية في المملكة من ضمنها نقل اللاعبين من هواة إلى محترفين، وكذلك السعي لجذب المواهب الواعدة واكتشافها عن طريق برامج وبطولات ينظمها الاتحاد في العام هذا والأعوام المقبلة.// انتهى //23:01ت م0354