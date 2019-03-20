بيت لحم 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واساستشهد مواطن فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون، مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز "النشاش" عند المدخل الجنوبي لبلدة الخضر غرب بيت لحم.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شاب فلسطيني، وهو من قرية واد فوكين غرب بيت لحم، على مدخل الخضر، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، والجثمان نقل إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، إضافة إلى إصابة ثلاثة مواطنين فلسطينيين آخرين.// انتهى //23:04ت م0355