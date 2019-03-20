ثقافي / الكاتب الحسين يوقع كتابه " لماذا تخسر من تحب " ويتبرع بريعه لأربع جمعيات خيرية
الأربعاء 1440/7/13 هـ الموافق 2019/03/20 م واس
الرياض 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واس
وقع الكاتب عبد العزيز بن سليمان الحسين كتابه " لماذا تخسر من تحب " على منصة التوقيع في معرض الرياض الدولي للكتاب 2019م .
وسلط الكاتب في كتابه الضوء على مفهوم الخلاف والاختلاف، وتعريفهما، كما تطرق إلى أسبابه ودوافعه بين الناس، بعد ذلك عدد أنواع الاختلاف ومحاسنه وفوائده ومساوئه وعيوبه، و تطرق لمفهوم احترام الآخر، والحوار، وعرض نماذج وصور مشرقة من الاختلاف والتأمل.
وقدم الكاتب مبادرة إنسانية تطوعية خلال التوقيع ، وهي تبرعه بريع الكتاب لأربع جمعيات خيرية ( جمعية الإعاقة الحركية، المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام إخاء، الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية" والجمعية النسائية الخيرية للأيتام "كيان").
// انتهى //
23:06ت م
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