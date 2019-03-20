الرياض 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسوقع الكاتب عبد العزيز بن سليمان الحسين كتابه " لماذا تخسر من تحب " على منصة التوقيع في معرض الرياض الدولي للكتاب 2019م .وسلط الكاتب في كتابه الضوء على مفهوم الخلاف والاختلاف، وتعريفهما، كما تطرق إلى أسبابه ودوافعه بين الناس، بعد ذلك عدد أنواع الاختلاف ومحاسنه وفوائده ومساوئه وعيوبه، و تطرق لمفهوم احترام الآخر، والحوار، وعرض نماذج وصور مشرقة من الاختلاف والتأمل.وقدم الكاتب مبادرة إنسانية تطوعية خلال التوقيع ، وهي تبرعه بريع الكتاب لأربع جمعيات خيرية ( جمعية الإعاقة الحركية، المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام إخاء، الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية" والجمعية النسائية الخيرية للأيتام "كيان").// انتهى //23:06ت م0356