القاهرة 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي اليوم، معالي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر، وذلك بحضور رؤساء تحرير الصحف المصرية ووسائل الإعلام.وأكد السفير نقلي خلال اللقاء الذي استضافه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمقره في القاهرة، على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن البلدين مقبلين على مشاريع اقتصادية واستثمارية كبيرة.كما أشار إلى ما تشهده المملكة من تطور وانفتاح لتحقيق نهضة شاملة في جميع المجالات، وعلى المستوى الثقافي والعلمي والاقتصادي والترفيهي لتحقيق رؤية 2030.وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، وجود تنسيق متكامل بين المملكة ومصر وبقية دول الرباعي العربي لمواجهة الإرهاب، والتصدي لمحاولات قطر عبر أذرعها الإعلامية بث سمومها في المنطقة والعالم.وتضمن الحديث بين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر والإعلاميين، أهمية القيام بعمل مشترك لحماية الشباب من الفكر المتطرف، منبهًا إلى أهمية إقامة منتدى يجمع بين شبابي المملكة ومصر يقام بالتناوب في البلدين الشقيقين.وعبر السفير أسامة نقلي عن شكره للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لتنظيمه اللقاء مع رؤساء التحرير والصحفيين المصريين.// انتهى //23:10ت م0357