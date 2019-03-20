ينبع 13 رجب 1440هـ الموافق 20 مارس 2019 م واستفقد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتورعبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحي اليوم، ثمانية مواقع صحية بمحافظتي بدر وينبع، يرافقه مدير القطاع الصحي عبد الرحمن بن صلاح الميلبي ومدير الرعاية الصحية الأولية بينبع الدكتور خالد المري.وبدأت الجولة بمركزين صحيين، هما مركز صحي طاشا والخيف التابعة لقطاع صحي بدر، تلاها ستة مواقع صحية بمحافظة ينبع، كما تجول في كل من مركز صحي الصريف والأربعين والإقيفة والعصيلي وتلعة نزا، واطلع على سير العمل والخدمات المقدمة للأهالي.وحث الدكتور الصبحي جميع الكوادر الصحية العاملة بالمراكز على بذل المزيد من الجهد، والعمل لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمراجعين وتحقيق تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ لخدمة هذا الوطن المعطاء .بعد ذلك دشن الدكتور الصبحي برنامج الملف الطبي الإلكتروني بمستشفى ينبع النخل الذي يعمل على جمع الكشوفات الطبية الخاصة بالمرضى، ونتائج التحاليل والخطط العلاجية والأدوية المصروفة للمريض، و تسجيلها في ملفه الطبي الإلكتروني، حفاظًا على سلامة المرضى وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، كما دشن مركز صحي الشرجة.// انتهى //23:16ت م0359