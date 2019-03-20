أملج 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 مالتقى محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي في مكتبه اليوم، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك عبدالله بن نشاط السبيعي ، بحضور وكيل المحافظة مسعود بن مسلم الجهني.وجرى خلال اللقاء مناقشة الخدمات التي تتعلق بالمساجد والدعوة والإرشاد وسبل تطويرها.من جهته أعرب السبيعي عن شكره لمحافظ أملج على حسن الاستقبال واهتمامه الملموس بما يتعلق بالمساجد والجوامع بالمحافظة وشؤون المواطنين، الذي يترجم اهتمام وحرص صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الذي يحث دومًا على استشعار هموم المواطنين ومطالبهم وتلبيتها كلٌ فيما يخصه.// انتهى //23:20ت م0360