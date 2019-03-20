ياوندي 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون محمد بن سليمان المسهر، مأدبة غداء لوكيل وزارة الشؤون الإسلامية المساعد للدعوة والإرشاد الشيخ عواد بن سبتي العنزي، وذلك على هامش زيارته للكاميرون، ومشاركته في الندوة العلمية التي أقيمت أمس بمركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي بالعاصمة ياوندي.حضر مأدبة الغداء عدد من مسؤولي الحكومة الكاميرونية، ومدير مركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي في الكاميرون عنتر بن محمد الحازمي، وعدد من منسوبي سفارة المملكة.// انتهى //23:51ت م0368