جدة 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسشاركت المنظمة العربية للسياحة في فعاليات، منتدى الأحساء للاستثمار 2019 في دورته الخامسة تحت شعار «الأحساء.. طاقة استثمارية»، الذي تنظمه غرفة الأحساء بشراكة إستراتيجية مع شركة أرامكو السعودية.وأوضح معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر آل فهيد، أن انعقاد المنتدى يعد تأكيدًا لأهمية دوره في سياق استراتيجية ومبادرات برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030.وأشار إلى أنه سيكون المتحدث الرئيس في الجلسة الخامسة بعنوان : الأحساء عاصمة السياحة العربية لعام 2019م ، مقومات الاختيار وعناصر القوة والتحديات، مشيرًا بأنه سيتناول أثناء العرض هدف المنظمة من اختيارها عاصمة للسياحة العربية، لخلق التنافس بين المدن العربية لتنميتها وتطويرها، ولتنشيط السياحة البينية العربية لمواجهة ظروف المنافسة المحلية والدولية، من خلال رفع مستوى جودة الخدمات السياحية في المدن.وبين أن قطاع السياحة يسهم في التوظيف المباشر بما يقارب من 10 ملايين شخص، ويشكل ما نسبته 12 % من إجمالي الوظائف في الدول العربية ، وتوقعت المنظمة بأن يرتفع حجم الاستثمار فى القطاع السياحى العربى إلى 323 مليار دولار بنهاية عام 2020م، وأن أعداد السياح الوافدين للمنطقة العربية بنهاية عام 2018م بلغ 75 مليون سائح، وتتوقع المنظمة أن تزداد الأعداد 3 أضعاف هذا الرقم، لتصل إلى 195 مليون سائح بنهاية عام 2030م .// انتهى //00:05ت م0372