محايل 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسنفذت بلدية محايل عسير أمس جولات تفتيشية ورقابية, شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، والبوفيهات والمطاعم ضمن حملة "غذاؤكم أمانة", التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية, للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم, والمحال التجارية والبوفيهات.وأسفرت الجولات التفتيشية عن مصادرة كمية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتسجيل عدد من المخالفات على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.وأكد رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية، لضمان الصحة العامة.// انتهى //00:06ت م0373