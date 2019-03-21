عدن 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسأشاد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، بموقف الولايات المتحدة الأمريكية الداعم للحكومة الشرعية في بلاده.وأكد وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية خلال لقائه اليوم، السفير الأمريكي في اليمن ماثيو تولر، أن الشرعية قدمت الكثير من التنازلات في سبيل إنجاح اتفاق السويد، فيما قوبلت تلك التنازلات بتعنت ورفض مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.وجدد تولر من جهته، استمرار بلاده في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني وتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.// انتهى //00:11ت م0374