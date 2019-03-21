الرياض 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسيشارك المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية في بطولة العالم "فيفا" الإلكترونية للمنتخبات ضمن20 دولة تخوض منافسات البطولة، التي ينظمها الفيفا خلال الفترة من 13 حتى 14 أبريل في لندن، بالتعاون بين الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية.وتعاقد الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية مع المدرب الوطني حسن آل الشيخ، لتدريب الأخضر للرياضات الإلكترونية، الذي سيستعد للبطولة بمعسكر ينطلق بتاريخ 29 مارس القادم في مركز Sarena SAFEIS في الرياض.وضمت قائمة المنتخب اللاعبين:- مساعد الدوسري "نادي الاتحاد "وخالد العوفي "نادي النصر "وعبدالعزيز الصبياني "نادي الاتفاق " وعبدالله الثبيتي " نادي الهلال" وياسر الحارثي "نادي النصر " وزياد الغامدي "نادي الاتفاق" وعبدالعزيز الشهري "نادي الباطن"و عبدالله الجودي "نادي الأهلي" .وأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية حرص الاتحاد على تطوير الرياضة الإلكترونية، لاسيما وأن الرياضيين السعوديين أصبحوا الآن منافسين في جميع المحافل الدولية بفضل الله، ثم دعم قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -.وقال سموه:" اتحاد اللعبة لديه لاعبون أبطال حققوا إنجازات على مستوى العالم، ونثق بأن لاعبينا سيشرفونا في هذه البطولة بإذن الله".من جانبه أشار الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية تركي الفوزان إلى أن المنتخب السعودي جاهز للمشاركة في هذه البطولة، ولديه لاعبون أبطال سيمثلون مملكتنا الغالية خير تمثيل.بدوره أوضح رئيس لجنة الرياضات الإلكترونية في الاتحاد سعد السماري أن اختيار قائمة اللاعبين جاء بناءً على التصنيف الدولي ونقاط اللاعبين في لعبة فيفا 19، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال المعسكر تحديد ممثلي المنتخب السعودي في البطولة التي تشترط لاعبًا واحدًا لمنصة "البلايستيشن" ولاعبًا واحدًا لمنصة "الإكس بوكس".//انتهى //00:24ت م0377