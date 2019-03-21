الرياض 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسشهد معرض الرياض الدولي للكتاب 2019 اليوم، توقيع عدد من المؤلفين لإصداراتهم على منصات المعرض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض >وبلغ عدد المؤلفين 16 مؤلفًا، فيما بلغ عدد المؤلفات 8 مؤلفات، تنوعت إصداراتهم ما بين الروايات والقصص والكتب المتنوعة.وشهدت المنصة الثالثة توقيع صاحبة السمو الأميرة تهاني بنت عبدالعزيز بن عبد المحسن، إصدارها الثالث الذي يحمل عنوان ( تويتيات أميرة).وقالت سمو الأميرة تهاني بهذه المناسبة: إن الكتاب عبارة عن تويتات رسمت بها بعض أفكارها ودونتها ، مبدية سعادتها بتوقيع إصدارها، وموجهة الشكر إلى إدارة معرض الرياض الدولي للكتاب لتخصيص منصة للمؤلفين.من جانبه أوضح المؤلف محمد سعيد الشيخي أن مؤلفه الذي يحمل عنوان ( شفرة الألوان) يتحدث عن لغة الألوان في طبيعة الإنسان، حيث إنها ملازمة للإنسان وأنها طاقة تؤثر على الإنسان، مشيراً إلى أن الكتاب هو إصداره الأول ويقع في عشرة فصول.فيما وقع المؤلف بندر محمد سليمان آل رشيد إصداره بعنوان ( مفاتيح نطق الكلمات الإنجليزية لطلاب وطالبات الابتدائي ) ، موضحًا أن هذا الكتاب سيساعد الطلاب على إجادة اللغة، مقدمًا الشكر لوزارة الإعلام على ما تبذله من جهود لإبراز المؤلفين.// انتهى //00:34ت م0380