السيح 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واس‏كرّم معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، مركز صحي حي السعودية بمدينة السيح في محافظة الخرج ، لحصوله على المركز الثاني في جائزة أفضل مركز صحي على مستوى المملكة لعام 2018م ، التي تسلمها من معاليه مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالسيح الاخصائي فهد الممخور ومدير المركز فهد المطيري.وأعرب الممخور عن بالغ شكره وتقديره لمعالي وزير الصحة لما يقدمه من دعم لمختلف المنشآت الصحية بالمملكة ، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 ، مثمناً جهود مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الدوسري لما يقدمه من دعم مباشر للقطاع الصحي في الخرج ، وكل ما يخدم متلقي الرعاية الصحية في مدن ومراكز وقرى المحافظة.// انتهى //00:37ت م0381