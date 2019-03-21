الطائف 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسينطلق بمحافظة الطائف غدًا فعاليات أسبوع البيئة الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة وذلك تحت عنوان " نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا ".وتتضمن فعاليات الأسبوع عدة أركان توعوية وتثقيفية، بمشاركة جهات رسمية واجتماعية، إضافة إلى فعالية توعوية إرشادية في الجوري مول، خلال الأسبوع لرفع الوعي لدى المجتمع من أجل الحفاظ على البيئة.ويتخلل الفعالية تنفيذ أسبوع البيئة اعتبارًا من الأحد القادم، وذلك بعمل حملة تنظيف وتشجير في كل من منتزه الوهط والوهيط ومنتزه الطائف الوطني وشارع الحدايق بجوار سوق الخضار المركزي وحديقة الشجرة بالسداد، وبمشاركة كل من أمانة الطائف وإدارة التعليم والمعهد العلمي ومدارس طلائع المبدعين وجمعية فتاة ثقيف بالطائف.يذكر أن أسبوع البيئة يهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، وتفعيل دور المؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات الخيرية في الحفاظ على البيئة، فضلًا عن رفع مستوى مسؤولية الأفراد تجاه البيئة، والإسهام في الحد من التلوث البيئي.// انتهى//00:49ت م0382