الأحساء 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسأختتم منتدى الأحساء للاستثمار 2019 ، اليوم أعمال يومه الأول باستعراض البعد الاستراتيجي الاستثماري للمملكة في مختلف المجالات.واستعرض النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج بشركة أرامكو السعودية، الدكتور محمد بن يحيى القحطاني، خلال جلسة عمل بعنوان (الطاقة: فرص الاستثمار والخصخصة) الفرص الواعدة في قطاع الطاقة بالمملكة والتي تحولها إلى محور طاقة إقليمي وعالمي.وأوضح القحطاني أن الشركة تمكنت من تحديد 140 فرصة استثمارية في 9 قطاعات صناعية رئيسة بقيمة تصل إلى نحو 16 مليار دولار، تشمل النمو في الكيماويات بشركة "صدارة" في الخليج العربي بترو رابغ في البحر الأحمر، ما يكون له أثر إيجابي لفتح آفاق واعدة وكبيرة من فرص الاستثمار في المنطقة والمملكة، مشيرًا إلى أن أولويات أرامكو تركّز على توطين إنتاج السلع والخدمات التي نستهلكها، وإضافة قيمة لموارد الزيت والغاز والبتروكيماويات التي ننتجها.وحملت جلسة عمل المنتدى الثانية بعنوان (وظائف المستقبل في المملكة العربية السعودية) وتحدث فيها كل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز جنرال إلكتريك العالمية السيد لورينزو سيمونيلي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو روان للحفر السيد توماس بورك، ورئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي والدكتور خالد بن نهار الرويس، والمشرف العام على أمانة منتدى الرياض الاقتصادي الأستاذ حمد بن علي الشويعر، بالإضافة إلى رئيس مجموعة نما المعرفية عبدالله الشدادي.وأكد المتحدثون في الجلسة على أن الرؤية الوطنية المستقبلية للمملكة 2030، اهتمت بتطوير الموارد البشرية مما يضع الجميع أمام مسؤوليات لمجابهة التحديات الآنية واستشراف المستقبل، مؤكدين أن الدراسة التي يقوم عليها منتدى الرياض تكتسب أهمية كبيرة في ضوء المشاريع الضخمة التي تعمل عليها المملكة والمتغيرات الثقافية التي تمر بها والتوجه نحو تمكين المرأة.وأشاروا إلى أن الدراسة تعمل على استكشاف وظائف المستقبل في المملكة على ضوء المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي ودخول عصر الاقتصاد الرقمي والتحول من اقتصاد الموارد إلى الاقتصاد المعرفي والذكاء الصناعي وعصر الروبوتات، مما يشكل تهديدا للوظائف الحالية ، مؤكدين على أن العنصر البشري يشكل بعدًا مهمًا في عملية الاستثمار بأكملها.بدوره اكد الرئيس التنفيذي للتطوير الحضري بمشروع "نيوم" السيد أنتوني فيفس، في ختام الجلسة الحوارية على هامش اعمال المنتدى في اليوم الأول عن عزم المشروع افتتاح عدد من المرافق الأساسية والحيوية للوجهة مع نهاية العام، مبينًا أن المشروع يتضمن 16 نشاطً اقتصاديًا متنوعاً، تضم فرص استثمارية كبيرة ما تزال تجذب المستثمرين من جميع دول العالم.وقال : إن المشروع يشكل علامة فارقة في رحلة التطوير الحضري بالمملكة نحو المستقبل، منوهًا بأن أغلب فرق العمل القائمين على المشروع هم من الشباب السعوديين خاصة من العنصر النسائي، مشيرًا إلى أنه ووفقًا للمفهوم الاستراتيجي للمخطط العام لمنطقة «خليج نيوم»، سيتم تطوير "خليج نيوم" اعتمادًا على ركائز أساسية، للوصول إلى أسلوب حياة راقٍ ومنظومة سياحية وترفيهية، تدعم مراكز الابتكار والإبداع من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية للمشروع ، مبينًا أن تحسين البيئة والاستدامة ستكون هي السمة الأساسية له، كما شهدت الجلسة عرض مرئي حول أهداف ورسالة ومراحل تطور المشروع.//انتهى//01:36ت م0385