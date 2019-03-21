الرياض 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واستوَّج سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية بجائزة أفضل حملة اتصال حكومي، عن ملف قيادة المرأة، على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2018م.وتسلم الجائزة نيابة عن معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، مدير عام مركز التواصل الحكومي المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، وذلك في حفل جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء في مسرح المجاز بالشارقة.وأقيم حفل الجائزة ضمن فعاليات الدورة الثامنة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي تستضيفه الشارقة يومي الأربعاء والخميس، في مركز "أكسبو الشارقة" تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة.وتعد هذه الجائزة الثانية التي يفوز بها مركز التواصل الحكومي لهذا العام، بعد فوزه بجائزة أفضل حملة إعلامية إبداعية لحج 1439هـ، التي توج المركز بها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أميرُ منطقة المدينة المنورة، خلال حفل افتتاح الملتقى العلمي العالمي التاسع عشر لأبحاث الحج والعمرة والزيارة.ورفع الدكتور المغلوث خالص الشكر والتقدير لمعالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، على دعمه ومساندته الكبيرة لعمل مركز التواصل الحكومي وفريق العمل المميز من شباب وفتيات الوطن، عاداً تسلم الجائزة من يد سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، بمثابة دفعة قوية للعاملين في مجال الاتصال الحكومي بدول مجلس التعاون الخليجي ومراكزه، تحفزهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء والإبداع والتميز، بما يعكس الرؤى الحكيمة والتوجيهات السديدة لقادة دول المجلس، ويسهم في تحقيق ما تصبو إليه شعوب الخليج من تطلعات وطموحات وآمال.// انتهى //02:04ت م0386