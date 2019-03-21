نيويورك 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واساغلقت الاسهم الامريكية على انخفاض وأغلق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز على انخفاض اليوم الأربعاء بفعل خسائر لأسهم القطاع المالي السريعة التأثر بأسعار الفائدة بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه لا يتوقع أن يرفع أسعار الفائدة هذا العام.وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 141.44 نقطة، أو 0.55 بالمئة، إلى 25745.94 نقطة ، بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 8.34 نقطة، أو 0.29 بالمئة، ليغلق عند 2824.23 نقطة ، لكن المؤشر ناسداك المجمع أغلق مرتفعا 5.02 نقطة، أو 0.07 بالمئة، إلى 7728.97 نقطة.// انتهى //03:24ت م0388