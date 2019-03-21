إسلام آباد 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم أنباء الهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزاً أمنياً في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان وأدى إلى مقتل ستة جنود باكستانيين.واهتمت بتجديد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي دعوة بلاده للهند إلى حل الخلافات عبر الحوار البناء لضمان الأمن الدائم في جنوب آسيا.وتطرقت إلى احتجاج باكستان بشدة على تبرئة القضاء الهندي المتهمين الأربعة بتنفيذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف قطار الصداقة بين باكستان والهند في فبراير 2007م داخل الأراضي الهندية والذي راح ضحيته 68 قتيلاً بينهم 42 باكستانياً.وأخبرت عن انعقاد الاجتماع الدوري الخامس للحوار السياسي بين باكستان والاتحاد الاوروبي أمس في بروكسيل لمناقشة التعاون الثنائي والتشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.وأشارت إلى زيارة رئيس الوزراء الماليزي الدكتور مهاتير محمد الذي سيصل باكستان اليوم في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وتحدثت عن الدور الذي أدته الصين في تخفيف التوتر بين باكستان والهند، واتفاق باكستان والصين على مواصلة التعاون الثنائي لدعم الأمن الإقليمي.وعرجت إلى رفع السلطات الباكستانية مستوى الإجراءات الأمنية في البلاد للحد من وقوع أي أعمال إرهابية خلال احتفال باكستان بيومها الوطني.وتطرقت كذلك إلى عزم باكستان على توقيع خمس مذكرات تفاهم مع ماليزيا خلال الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء الماليزي الدكتور مهاتير محمد إلى باكستان.// انتهى //07:12ت م0007