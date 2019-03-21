القريات 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واستمكن فريق طبي جراحي بمستشفى القريات العام من إنقاذ مريضة حامل بالشهر السادس تعاني من آلام شديدة في منطقة البطن.وبـعد الكشف الطبي وعمل الفحوصات اللازمة تبين أن المريضة تعاني من وجود زائدة دودية تستدعي التدخل الجراحي الفوري، حيث أُدخلت لقسم العمليات لإجراء العملية الجراحية، وتمت بنجاح - ولله الحمد - عملية استئصال الزائدة الدودية بواسطة المنظار.وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة "الطوارئ والعناية المركزة"، حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.// انتهى //08:47ت م0009