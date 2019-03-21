نجران 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسأقامت وحدة الأنشطة الطلابية شطر الطلاب بجامعة نجران، بالتعاون مع عمادة شؤون المكتبات أمس، ورشة تدريبية حول "آلية استخدام مكتبة الجامعة والمكتبة الرقمية"، وذلك بمقر العمادة.وتضمنت الورشة الحديث عن عمادة شؤون المكتبات ومحتويتها والخدمات التي تقدمها العمادة لمنسوبي الجامعة، إلى جانب طريقة الاستفادة من الخدمات التي تقدمها عمادة شؤون المكتبات لمنسوبي الجامعة بمختلف فئاتهم، مثل خدمة الإعارة الخارجية، وغيرها من الخدمات.كما تم بالتطبيق العملي شرح طريقة الدخول للمكتبات الرقمية والوصول لها عن طريق صفحة الجامعة، وكيفية الدخول والبحث باستخدام قواعد البحث والكلمات المفتاحية للحصول على الكتب والمراجع العلمية.// انتهى //09:04ت م0010