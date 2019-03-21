طرابلس 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ، على لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع رئيس الأركان العامة للجيش الفريق ركن محمد الشريف، حيث تمت مناقشة الخطوات التي تم اتخاذها، إضافة إلى الخطوات المقبلة، فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية، واستعراض سبل رفع كفاءة الجيش الليبي وتحديثه وتطويره، مع تجهيز المعسكرات بما يلزم، لتوفير التدريب والإعداد اللازم.وأشارت إلى تصريحات رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ، الذي أكد أن غالبية قوات الجيش تمتلك تمركزات عدّة في المنطقة الغربية.واهتمت الصحف بالأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد ، موضحة تصريحات المتحدث الرسمي للجيش الليبي اللواء أحمد المسمارى ، بأن القوات المسلحة الليبية تسعى جاهدة لتخليص البلاد من كل الجماعات الإرهابية والمجرمين بشكل كامل، للحفاظ على أمن المناطق والمدن، مؤكدا أن المعركة ليست معركة القوات المسلحة فقط وإنما معركة شعب.ونقلت إعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامه أن الملتقى الوطني الجامع سيعقد في غدامس 14 إلى 16 أبريل المقبل، مشيرا إلى أن الأغلبية الصامتة تريد انتخابات برلمانية ورئاسية وبلدية،مؤكدا أنه لا استثناءات في دعوات الحضور للملتقى الوطني الليبي.وأشارت الصحف إلى لقاء رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي، مع وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، الذي تم خلاله بحث الأزمة الليبية كجزء من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //09:35ت م0011