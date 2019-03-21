القاهرة 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسواكبت الصحف المصرية الصادرة اليوم تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة استشهاد ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية، وإصابة 11 أخرين في مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال اقتحامها بلدة عبوين.وأشارت إلى الرسالتين التي وجههما الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني، بشأن سرقة إسرائيل لعوائد الضرائب الفلسطينية.ونشرت صحف الخميس إعلان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، أن الأمم المتحدة ستنظم خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل المقبل الملتقى الوطني الليبي بهدف وضع خريطة طريق لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة.ولفتت الانتباه إلى الخطة الجديدة التي طرحتها الأمم المتحدة لسحب القوات من مدينة الحديدة عقب مباحثات بناءة مع الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية المدعومة من إيران .وتحدثت عن دعوة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى تعديل الدستور الذي لم يمض على صياغته سوى 5 سنوات.// انتهى //09:53ت م0014