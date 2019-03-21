عمّان 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تصريحات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، حول ثبات الموقف الأردني التاريخي تجاه القدس.واهتمت الصحف بمباحثات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع وزير الصناعة والتجاري الهنغاري بيتر سيارتو، التي تناولت علاقات التعاون الثنائية والمستجدات الإقليمية وسبل التعامل معها بما يحقق الأمن والاستقرار.ونشرت صحف الخميس، إدانة الحكومة الفلسطينية للمجزرة الإسرائيلية المتمثلة بسقوط ثلاثة شهداء فلسطينيين، برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي في كل من نابلس ورام الله، ومطالبتها بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال.// انتهى //10:03ت م0015