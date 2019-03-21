تبوك 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسقدمت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة تبوك وعلى مدى يومان, خدماتها للمسافرين عبر مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك، وذلك في إطار تنفيذ القطاع لمبادرة "نأتي إليك" وحرص الأحوال المدنية على تطبيق مفهوم الحكومة المتنقلة من خلال زيارات الوحدات المتنقلة لسائر مناطق المملكة ومحافظاتها، إضافة إلى خدمة الجهات الحكومية والخاصة والعديد من المهرجان والمناسبات.وشملت الخدمات المقدمة، خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى إصدار سجل الأسرة للأمهات وتسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".يذكر أن العديد من الوحدات المتنقلة تتواجد حالياً في مختلف مناطق المملكة، لتقديم خدمات الأحوال المدنية لعموم المواطنين والمواطنات، وذلك بهدف اختصار الوقت والجهد، والحرص على إنهاء المعاملات بكل يسر وسهولة.// انتهى //11:15ت م0034