حائل 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واساختتمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بتعليم منطقة حائل أمس، دورة "تحرير الخبر الصحفي" ، التي استهدفت عددًا من المنسقين الإعلاميين في المدارس ومكاتب التعليم، وذلك في قاعة التدريب في ثانوية منار العلم.وتهدف الدورة التي استمرت لـ 3 أيام، إلى تنمية واكتساب المهارات في كتابة الخبر الصحفي بالطريقة الصحيحة، إذ تناولت عددًا من المحاور منها: مفهوم الخبر الصحفي تعريفه وأخلاقيات العمل الصحفي، ولائحة الجرائم الإلكترونية، وتساؤلات وقوالب الخبر الصحفي، وأبرز فنونه وقوانين كتابة العنوان الصحفي ومتن الخبر، إضافة إلى استعراض لائحة التصوير، وطريقة التصوير الصحيحة، وبرامج معالجة الصور.// انتهى //11:15ت م0035