الرياض 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسقدمت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ورقتي عمل في مؤتمر الابتكار في التقييم Innovations in Testing الذي عقد في مدينة اورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً.وألقيت ورقتي العمل من قبل ممثلي الإدارة التنفيذية للتقييم في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الأولى حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في متابعة نمو وتقدم كفاءة المتدرب والممارس الصحي وامكانية الاستفادة من هذه التقنية في التأكد من حصول المتدرب على الكفاءات اللازمة للممارسة الآمنة والمساعدة في الكشف عن مكامن القوة ونقاط التحسين مبكرا وتقديم الاقتراحات والحلول عبر تقنية متقدمة للذكاء الاصطناعي Machine Learning.أما الورقة الثانية فكانت عن الأداء في اختبار الرخصة المهنية لممارسة مهنة الطب البشري وعلاقته بعدد المحاولات لاجتياز الاختبار مع الأداء المستقبلي في برامج شهادة الاختصاص السعودية.وتسعى "الهيئة" من خلال هذه المشاركة الفعّالة إلى نقل وتبادل الخبرات والتواجد بفعالية في المناسبات العلمية إقليمياً ودولياً، التي يتم فيها عرض أحدث الابتكارات وأفضل الممارسات في التقييم، وكذلك الالتقاء بأكبر تجمع للنخبة من ذوي الاختصاص والخبراء، مما ينعكس بدوره على جودة التقييم بالهيئة.// انتهى //11:16ت م0036