طرابلس 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسالتقى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا جيراردو نوتو.وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في بيان لها اليوم ، إن "ممثل الأمم المتحدة، ناقش في زيارته الأولى للمفوضية بطرابلس، استعدادات إجراء الانتخابات المقبلة ، مشيرة إلى أن المسؤول الأممي اطلع على التجهيزات والإنشاءات القائمة بالمقر، في إطار استعدادات المفوضية لأي استحقاق انتخابي قادم".وكان السايح بحث أمس، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جيوزيبي بوشينو، استعدادات المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية القادمة، ومدى الصعوبات التي تواجه عملها.// انتهى //11:20ت م0037