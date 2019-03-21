حائل 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسأقام ميدان الفروسية بمنطقة حائل أمس حفل سباقه الـ 21 و 22 للموسم الحالي على كأس ودعم عضو مجلس إدارة الميدان عادل الصالح وكأس شركة مون للمقاولات وذلك على ميدان الفروسية بحائل.وسلّم في نهاية السباقين مدير ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي ، كأس عضو مجلس إدارة الميدان عادل الصالح وجائزة الشوط الثالث لمالك الجواد "رافل" إسطبل الحابوط ، كما سلم كأس شركة مون للمقاولات وجائزة الشوط السادس لمالك الجواد "فاتل" مؤيد جندل الضعيفي.وحقق الجواد "مرتجز الخالدية " لعبدالله سماح الرشيدي المركز الأول في الشوط الأول فيما حصل الجواد " قصيد " للمالك سعد عيادة الجرواني على المركز الأول في الشوط الثاني وتفوقت في الشوط الرابع الفرس "ذي المجنة " للمالك فارس عوض الحربي،فيما جاء الجواد "باجل العز" للمالك سلطان صالح الطلاع في المركز الأول في الشوط الخامس.// انتهى //11:21ت م0038