جدة 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واستنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء، خلال المدة من السابع عشر وحتى التاسع عشر من شهر رجب 1440هـ, دورة "التأصيل الشرعي لفقه الانتماء والمواطنة"، الموجهة لأئمة ومؤذني وخطباء ودعاة محافظة جدة.ويلقي في اليوم الأول من الدورة علي بن حسن حدادي محاضرة بعنوان: (تأصيل الانتماء والمواطنة الشرعية) بعد صلاة المغرب، في حين يلقي فؤاد بن سعود العمري محاضرة بعنوان: (الحكم الشرعي من المصطلحات المتعلقة بالانتماء والوطنية) بعد صلاة العشاء.وفي اليوم الثاني يلقي الدكتور محمد بن أحمد الفيفي محاضرة بعنوان: (الانتماء والمواطنة في المملكة العربية السعودية الأسس ــ المواقف) بعد صلاة المغرب، في حين يلقي الدكتور محمد بن عمر بازمول محاضرة بعنوان: (مقتضيات ولوازم الانتماء والمواطنة) بعد صلاة العشاء.وفي اليوم الثالث والأخير يلقي الدكتور محمد بن فهد الفريح محاضرة بعنوان: (واجبات الدعاة والأئمة تجاه تعزيز الانتماء والمواطنة في المملكة العربية السعودية) بعد صلاة المغرب، وبعد صلاة العشاء يتم تكريم المشاركين وتسليم الشهادات.وتأتي هذه الدورة ضمن البرامج التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة، بمتابعة وتوجيهات معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لترسيخ مفهوم الانتماء والمواطنة، وحماية الناس من الأفكار الضالة.// انتهى //11:22ت م0039