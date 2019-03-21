سكاكا 30 شعبان 1439هـ الموافق 16 مايو 2018م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، قائدة فريق الجود التطوعي بالجوف بتول بنت عايد الرويلي، ونائبتها منار بنت عايد الرويلي.واستمع سمو أمير منطقة الجوف من الرويلي عن أنشطة ومهام الفريق، الذي نفذ عددًا من البرامج والأنشطة التطوعية وأخرى ضمن الشراكة المجتمعية مع بعض الجهات في القطاعين العام والخاص، تضمنت إقامة عددٍ من وجبات الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، التي كان من ضمنها إفطار شامل لعمال النظافة، كما ساهم الفريق في خدمة ضيوف الرحمن من خلال مدينة الحجاج في أبو عجرم، وفي تنظيم مهرجانات المنطقة، وتوقيع عددٍ من الشراكات المجتمعية مع الجهات الحكومية.ونوه سمو أمير منطقة الجوف بهذه الأعمال التي يقوم بها فريق الجود التطوعي النسائي، مؤكدًا سموه على أهمية هذا العمل الذي يدل على إدراك المجتمع للدور الهام الذي يلعبه العمل التطوعي في تنمية المجتمعات، مؤكدًا سموه دعم إمارة المنطقة لجهود الفريق.// انتهى //11:22ت م0040