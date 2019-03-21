أملج 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واساطلق فرع خدمات المياه بمحافظة أملج عدة حملات تعريفية وتوعوية بالبرنامج الوطني "قطرة" الذي يعنى بالحفاظ على المياه، وذلك من خلال مدارس المحافظة ووسائل التواصل الاجتماعي.وأوضح مشرف خدمات المياه بمحافظة أملج المهندس نايف قاسم الجهني أن برنامج "قطرة" هو برنامج وطني يعنى بالحفاظ على المياه باعتبارها ثروة وطنية غير متجددة، مبيناً أنه أحد برامج مبادرات التحول الوطني المعني بتنفيذها قطاع المياه وفق أهداف رؤية المملكة 2030 ، ويهدف إلى زيادة الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه وإلى خفض استهلاك المياه بمعدل 24% بحلول عام 2022 لتحقيق الازدهار الاقتصادي للمملكة على المدى الطويل.وأضاف الجهني أنه بعزيمتنا وإصرارنا وتفاؤلنا، سنقوم بإلهام وتشجيع كل من يعيش على أرض المملكة لتغيير عاداتهم اليومية والالتزام بترشيد استهلاك المياه، من أجل مستقبل أفضل، وكلنا أمل بأهالي المحافظة الجميلة أملج بأن يكونوا من السباقين والأوائل في توقيع التعهد للحفاظ على المياه وترشيدها لدوام هذه النعمة في مملكتنا الحبيبة، مشيراً إلى أن من يوقع على التعهد من خلال رابط البرنامج "https://www.qatrah.com/pledge"، سيحصل على شهادة باسمه.// انتهى //11:26ت م0041