بغداد 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها على تطورات الوضع الأمني على الحدود مع سوريا ,مبرزة نتائج الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي , التي تركزت حول تقييم الوضع الأمني في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى, وكذلك الوضع على الحدود العراقية السورية.وعرجت صحف الخميس على التأثيرات التي تركتها العطلة التشريعية التي دخلها البرلمان العراقي بعد أسبوع على استئناف عمله، والتي واجهت انتقادات واسعة، بسبب تأثيرها على الدور التشريعي للمجلس المتمثل بتشريع القوانين، التي مازال العشرات منها بانتظار قراءتها ومناقشتها وتشريعها.وفي شأن محلي آخر تناولت الصحف قرار هيئة التقاعد الوطنية العراقية البدء بصرف مكافاة منتسبي الجيش العراقي السابق ومنح المعينين على نظام الأجور اليومية والعقود امتيازات مماثلة لأقرانهم الموظفين على الملاك الدائم.كما تناولت الصحف مجدداً تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات على وفق مقترحات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.// انتهى //11:26ت م0042