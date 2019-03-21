الرباط 14 رجب 1440 ه موافق 21 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف المغربية الصادرة ،اليوم ،الاتصال الهاتفي الذي أجراه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بأخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة ، وتم خلاله استعراض العلاقات الأخوية الصادقة والمتميزة بين البلدين الشقيقين، وما يربط بين البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر المحبة المتجذرة والراسخة على مر السنيين، والتأكيد على متانتها، والحرص على تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات ، كما جرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأحداث الإقليمية والدولية.واهتمت الصحف بموضوع المائدة المستديرة التي تبدأ اليوم بجنيف بين الأطراف المعنية بقضية الصحراء ، والتي دعا لها المبعوث الأممي إلى الصحراء هورست كولر في محاولة لتقريب وجهات نظر أطراف النزاع.وواصلت الصحف متابعتها لتطورات الأوضاع في الجزائر ، مركزة على إعلان الحزب الحاكم عن مساندته لمطالب الحراك الشعبي.وأوردت صحف المغرب تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي أعلن فيه بأن نهاية تنظيم داعش الإرهابي بات وشيكا جداً في الأراضي السورية.وأخبرت الصحف بفشل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في إقناع البرلمان بخطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي ، ونقلت تأكيدها بانها غير مستعدة لتأجيل الخروج الى ما بعد 30 يونيو.// انتهى //11:42ت م0043