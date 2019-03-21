نجران 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واساختتم فرع النيابة العامة بمنطقة نجران اليوم، ورشة عمل بعنوان "آليات التعامل مع قضايا التحرش" وذلك بمقر النيابة العامة بنجران.واستفاد من الدورة 130 من منسوبي ومنسوبات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة،بالإضافة إلى أعضاء النيابة العامة، والكادر الإداري في فرع النيابة العامة بالمنطقة، والدوائر التابعة له في المحافظات.وبين رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة نجران أحمد بن سعيد الأسمري، أن الورشة تأتي في إطار التعاون المشترك بين النيابة العامة، والجهات الحكومية ذات الاختصاص في المنطقة .// انتهى //11:52ت م0044