نجران 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسنظمت وحدة الأنشطة الطلابية بكلية العلوم والآداب بجامعة نجران، بالتعاون مع برنامج اللغة العربية، اليوم فعالية اليوم العالمي للشعر، وذلك على مسرح الكلية.وهدفت الفعالية إلى تدريب الطالبة على التّذوق الفني للشعر و قراءته قراءة معبرة تجسد المعاني التي احتوته، كذلك توضيح التجارب الإنسانية التي نتج عنها الشعر، وإبراز دور الشعر كوعاء للغة ودوره في عملية حفظ اللغة و إثراءها الذي يعد و سيلة من وسائل تنمية ملكة البلاغة و الفصاحة، كما تمحورت الفعالية على العديد من النقاط أهمها إبراز دور الشعر في حفظ اللغه و إظهار جمال معاني مفرداتها ، وتدريب الطالبة على التّذوق الفني للشعر و قراءته وكيفية استخلاص التجارب الإنسانية من خلال الأبيات الشعرية.// انتهى //13:15ت م0081