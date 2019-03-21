المذنب 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسدشن مدير التعليم بمحافظة المذنب عثمان بن إبراهيم العثمان اليوم، الشعار الجديد "مصادر التعلم"، وذلك في مقر الإدارة بالمحافظة.واستمع العثمان لشرح مفصل عن الشعار، كما شاهد عرضاً مرئياً حول هوية الشعار.من جانبه قدم مشرف مصادر التعلم بالإدارة إبراهيم بن سليمان العضيبي شكره وتقديره لمدير التعليم على تدشينه الشعار الجديد لمصادر التعلم بالمحافظة بحلته الجديدة، موضحاً أن الشعار يرمز لمصادر التعلم بالميدان التربوي ويتم من خلاله توثيق الأعمال والمنتجات العلمية والتقنية لمصادر التعلم بالمدارس والميدان التربوي، مثمناً جهود الزملاء أمناء مصادر التعلم بالمدارس لما يقومون به من جهود مميزة وفاعلة.وفي ختام التدشين شكر مدير التعليم المساعد والزملاء في التجهيزات المدرسية ومصادر التعلم على هذه الجهود المميزة والمبادرة الرائدة، مثمناً تلك الجهود ومتمنياً بذل المزيد لما يحقق الآمال والطموحات.// انتهى //13:23ت م0082