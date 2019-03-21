نجران 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران بالإنابة في مكتبه بالإمارة اليوم خدمة " بلاغك بالواتس "ضمن منصات التواصل الإجتماعي بإمانة منطقة نجران .جاء ذلك خلال لقاء سموه أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين بن عيبان الذي أوضح أن هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل بلاغات المستفيدين وسرعة إنجازها ومتابعتها حيث تشتمل على عدة تصنيفات ( النظافة - الطرق والإنارة والحدائق والمرافق البلدية وصحة البيئة وكذلك الأسواق والمحلات التجارية ) مشيراً إلى أنه تم تخصيص الرقم ( 0582220940 ) لإستقبال بلاغات المواطنين.كما تسلم سموه خلال اللقاء تقريراً لجولة أمين المنطقة على المشاريع البلدية الجاري تنفيذها بمحافظة يدمه إضافة إلى مشروع دوار المصمك .وثمن سمو أمير منطقة نجران بالإنابة الجهود التي تبذلها أمانة المنطقة مؤكداً سموه ضرورة مضاعفة الجهود وتقديم أفضل الخدمات البلدية التي تسهم في تلبية أحتياجات سكان منطقة نجران ومحافظاتها ومراكزها.// انتهى //13:29ت م0083