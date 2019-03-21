الرياض 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسشهد جناح وزارة العدل المشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2019 إقبالاً متواصلاً من الزوار الذين توافدوا على الجناح واطلعوا على العديد من الإصدارات والمطبوعات التي تضمّنت مجموعة الأحكام القضائية ومنشورات تعريف, ودليل الأسئلة العدليّة,ومجلة العدل , بالإضافة إلى تعريفهم بجديد خدماتها الإلكترونية.وضمّ الجناح العديد من الأركان التي تعرّف بنظام القضاء في المملكة , من خلال الشاشات الرقمية التي تستعرض منظومة القضاء المتخصص في المملكة وتستعرض الأنظمة العدلية التي تثري المهتمين بالجانب العدلي والقضائي من زوار الجناح.ويضم الجناح العديد من المؤلفات التي شملت 80 عددًا من مجلتي العدل والقضائية وهما دوريتان علميتان محكمتان في الفقه والقضاء، ومدونة الأحكام القضائية ومجموعة الأحكام القضائية , وغيرها من الإصدارات التي تهم الباحثين والمهتمين بالمجال القانوني والقضائي.وتحرص وزارة العدل على المشاركة في معارض الكتاب المحليّة والدوليّة لتعزيز الجانب المعرفي والبحثي في المجالات القضائية والعدليّة , واستعراض إصداراتها وتوسيع دائرة أنشطتها العلميّة والبحثيّة في الحقل القضائي .// انتهى //13:31ت م0084