نجران 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران بالإنابة في مكتبه بالإمارة اليوم فريق التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران بمناسبة حصوله على كأس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 2019 التي أقيمت مؤخراً في منطقة عسير .وأشار سموه إلى أن هذا الإنجاز الذي حققه فريق التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران يضاف للإنجازات المميزة التي يحققها مكتب التدريب التقني والمهني بالمنطقة في جميع المجالات .من جانبة عبر رئيس مكتب التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد بن أحمد آل جبار عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مايحظى به المكتب من دعم واهتمام كان له الأثر الكبير في تحقيق العديد من المنجزات العلمية والرياضية .// انتهى //13:32ت م0086