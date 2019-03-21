عرعر 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسأعلنت الهيئة العامة للجمارك السعودية توفر 75 وظيفة شاغرة موسمية في منفذ جديدة عرعر خلال فترة التدريب والعمل التي تستمر لمدة 60 يوماً لطلاب جامعة الحدود الشمالية خلال موسم حج 1440هـ .ودعت الجمارك الطلاب الراغبين في الالتحاق بالوظائف الموسمية ومن تنطبق عليهم الشروط التقديم عن طريق الرابط الالكتروني https://seasonaljobs.nbu.edu.sa "// انتهى //13:36ت م0087