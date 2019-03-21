جنيف 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسأدان خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الهجمات على المساجد ، وطالبوا الدول باتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة الشعبوية القومية وأيديولوجيات التفوق العرقي وإذكاء التمييز ، وحماية الفئات الضعيفة من السكان وضمان المساواة العرقية.كما أدان الخبراء ، في بيان لهم بمناسبة الْيَوْمَ العالمي لمكافحة التمييز ، الهجوم الإرهابي على مسجدي كراسي تشيرش بنيوزيلندا الذي أسفر عن مقتل 50 شخصًا وإصابة آخرين .وأشار البيان إلى أن هذا الحادث المأساوي جاء نتيجة لخطاب الكراهية والعنصرية وعداء الأجانب والكراهية الدينية والإقصاء والتمييز .وطالب الخبراء جميع الدول بأخذ التزاماتها القانونية الدولية في مكافحة التمييز علي محمل الجد.// انتهى //13:37ت م0088