سياسي / خبراء حقوق الإنسان يدينون الهجمات على المساجد
الخميس 1440/7/14 هـ الموافق 2019/03/21 م واس
جنيف 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واس
أدان خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الهجمات على المساجد ، وطالبوا الدول باتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة الشعبوية القومية وأيديولوجيات التفوق العرقي وإذكاء التمييز ، وحماية الفئات الضعيفة من السكان وضمان المساواة العرقية.
كما أدان الخبراء ، في بيان لهم بمناسبة الْيَوْمَ العالمي لمكافحة التمييز ، الهجوم الإرهابي على مسجدي كراسي تشيرش بنيوزيلندا الذي أسفر عن مقتل 50 شخصًا وإصابة آخرين .
وأشار البيان إلى أن هذا الحادث المأساوي جاء نتيجة لخطاب الكراهية والعنصرية وعداء الأجانب والكراهية الدينية والإقصاء والتمييز .
وطالب الخبراء جميع الدول بأخذ التزاماتها القانونية الدولية في مكافحة التمييز علي محمل الجد.
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