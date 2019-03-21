الباحة 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسنفذت أمانة منطقة الباحة ممثلة في بلدية محافظة المندق أمس, حملة لإزالة التعديات والإحداثات داخل نطاق البلدية.وأوضحت بلدية المندق أنه جرى رصد عدد من المرافق العامة التي جرى التعدي عليها وتحويلها إلى ممتلكات خاصة .وأكدت بلدية المندق أن ما جرى إزالته من التعديات بلغ مايقارب 1,000,000 متر مربع, واستعادة هذه المساحات من الأراضي المعتدى عليها, وفقاً للتوجيهات الصادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعدي على الأراضي والممتلكات العامة.// انتهى //13:38ت م0089