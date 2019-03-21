الرياض 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واستنظم جائزة الملك فيصل محاضرتين للدكتور عبد العلي الودغيري، الفائز بجائزة اللغة العربية والأدب لعام 2019، يسلط خلالهما الضوء على أبرز القضايا التي تواجه اللغة والمفردات.وتحمل المحاضرة الأولى عنوان "اللغة العربية وتحدّيّات الحاضر والمستقبل" وتقام يوم السبت القادم في مركز الشيخ حمد الجاسر الثقافي بالرياض، بينما تناقش المحاضرة الثانية موضوع "العربيات المغتربات.. الألفاظ الفرنسية ذات الأصل العربي نموذجاً"، وتقام يوم الإثنين 25 مارس الجاري بجامعة الملك سعود.يذكر أن الدكتور الودغيري، من أبرز المتخصصين والباحثين في علوم اللغة العربية والتحديات التي تواجهها، وشملت أعماله العلمية والأدبية: العربياتُ المُغتَرِبات، واللغة العربية والثقافة الإسلامية بالغرب الإفريقي، والمعجم في المغرب العربي إلى نهاية القرن الرابع عشر الهجري، وقضايا المعجم العربي في كتابات ابن الطيب الشرقي، والمعجم العربي بالأندلس.// انتهى //13:42ت م0090