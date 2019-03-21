الرياض 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واستستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة أول معسكر تدريبي لتطوير وبرمجة ألعاب الفيديو الإلكترونية تحت عنوان" معسكر كونسول التدريبي"، الذي ينظمه برنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية، بالتعاون مع مسرعة الأعمال البحرينية "كوربوريت هاب"، وأكاديمية ECDC الفرنسية، وذلك ابتداء من 25 إلى 28 مارس 2019، في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.ويهدف المعسكر التدريبي إلى ايجاد الوعي حول صناعة ألعاب الكونسول وتعريف المشاركين بأساسيات تصميم وتطوير ألعاب الفيديو الإلكترونية، مع التركيز بشكل عملي على الجانب البرمجي، في الوقتالذي يستهدف فيه المعسكر الشباب وطلاب الجامعات من الجنسين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عامًا، وممن تتوفر لديهم مهارات الكمبيوتر الأساسية.وقال الرئيس التنفيذي لأكاديمية ECDC الفرنسية سالم زين: إن المعسكر التدريبي يعدّ فرصة مثالية للمتخصصين في الألعاب الإلكترونية، بهدف الاطلاع على مختلف التطورات العالمية في مجال صناعة ألعاب الفيديو، وذلك من خلال ورش العمل التي سيقدمها مدربين فرنسيين خبراء في هذا المجال.من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة مسرعة الأعمال "كوربوريت هاب" محمد الطواش أن المشاركون في معسكر كونسول التدريبي سيتعلمون العناصر الأساسية اللازمة لتطوير ألعاب الفيديو من الترميز إلى التصميم إلى جانب هندسة الصوت، إضافة إلى التعرف على نماذج الأعمال قبل يوم العرض التوضيحي.إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لبرنامج "بادر" لحاضنات ومسرعات التقنية أحد برامج مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية نواف الصحاف: مع انتشار استخدام الشبكات الاجتماعية والهواتفالمحمولة، وما يقرب من ثلثي السكان السعوديين هم من الشباب، توفر صناعة الألعاب الإلكترونية فرص استثمارية واعدة وتحديداً لرواد الأعمال السعوديين، مشيراً إلى أن المعسكر التدريبي سيُمكن المشاركين الشباب من فهم إمكانات السوق وآفاق النمو والاستعداد لإطلاق شركات ناشئة جديدة لتطوير ألعاب الفيديو في السوقين الإقليمي والعالمي.// انتهى //13:45ت م0091